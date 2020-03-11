"5. İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı" açıldı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 43 işletmenin katıldığı 5. İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 43 işletmenin katıldığı 5. İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı yapıldı.

ALKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleştirilen fuara, çoğunluğu otel olan 43 işletme katıldı.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, açılışta, iki gün sürecek etkinliğe 43 işletmenin katıldığını söyledi.

İstihdamın Türkiye'nin en önemli makroekonomik başlıklarından birisi olduğunu vurgulayan Tuğcu, "Bu durum genç olarak nitelendirdiğimiz nüfus için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü istihdama en yoğun şekilde genç olarak nitelendirdiğimiz iş gücü ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler istihdama konu olmak isteyen genç bireyler için önemli bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Fuarın Alanya'nın ve bölgenin hassas olduğu bir sektör üzerinde şekillendiğini aktaran Tuğcu, turizmin ülke açısından önemli ihracatçı bir sektör olduğunu bildirdi.

Ülke olarak da turizme önem verildiğini vurgulayan Tuğcu, "Ülke ve bölgemiz için önemli. Temennim şudur ki bu etkinliğin diğer alanları da kapsayacak kadar genişlemesi." dedi.

Etkinlikte yer alan firmalara ve organizasyonun oluşumuna katkı verenlere teşekkür eden Tuğcu, ardından stantları ziyaret etti.

İki gün sürecek etkinlikte "Genel Müdürler, Geleceğin Genel Müdürleriyle Buluşuyor" ve "Turizmin Yıldızları Söyleşisi" panelleriyle uzman kişiler öğrencilerle buluşacak.

Kaynak: AA