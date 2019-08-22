5. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Mariana Pestana oldu

22.08.2019 16:54

İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Portekizli mimar Mariana Pestana oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek bienal 26 Eylül-8 Kasım 2020 arasında sanatseverlerle buluşacak.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin Danışma Kurulu, Jan Boelen, Carlos Mínguez Carrasco, Selva Gürdoğan, Catherine Ince ve Amelie Klein'dan oluşuyor.

Kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, moda ve tekstil tasarımı ile yeni medya tasarımı gibi başlıca disiplinleri kapsayan İstanbul Tasarım Bienali, bu alanların tümüne ait üretimleri, yenilikçi fikirleri ve söylemleri ortaya koymayı hedefliyor.

Bienal, kamuoyundaki tasarım farkındalığını artırmayı, tasarımın üretime, ekonomik kalkınmaya, sosyal ve toplumsal gelişime, kültürel etkileşime ve bireylerin yaşam kalitesine nüfuz eden etkisini vurgulamayı hedefliyor.

Mariana Pestana

Çalışmalarını Londra ve Porto'da yürüten Mariana Pestana, eleştirel toplumsal uygulamalarla ve alternatif gelecekleri kurmacanın yardımıyla yeniden hayal etmekle ilgileniyor. Pestana'nın ortak kurucuları arasında yer aldığı "The Decorators" adlı kolektif, kamusal alana yayılan müdahaleler gerçekleştirip ve kültürel programlar düzenliyor.

Daha önce Victoria ve Albert Müzesinin (V&A) Mimarlık, Tasarım ve Dijital Bölümünde küratör olarak çalışan, Central Saint Martins, Chelsea Sanat ve Kraliyet Sanat Koleji gibi kurumlarda ders veren Pestana, 2013'te düzenlenen Lizbon Mimarlık Trienali'nin "Gerçek ve Diğer Kurgular" sergisi ile 2016'da Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleşen "Gelecekte Bu Zamanlar" sergilerinde küratör olarak imza attı.

Doktorasını Bartlett Mimarlık Okulunda tamamlayan Pestana, 2019 Porto Tasarım Bienali için "Kurmaca Uygulaması" adında, genç küratörlerin yer aldığı deneysel bir laboratuvar hazırlıyor.

Kaynak: AA