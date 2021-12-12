5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde "yeşil ekonomi" ele alındı

İSTANBUL (AA) - 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi, "Yeşil Ekonomi" ana temasıyla Kalyon PV ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Zirvenin icra kurulundan yapılan açıklamaya göre, zirveye eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ile İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ev sahipliği yaptı.

Zirve, Türkiye'nin ve dünyanın genel durumuna yönelik bir dakikalık tanıtım filmi ile başladı. Filmde, küresel ısınma, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, tedarik zincirindeki zayıflama, doğaya verilen hasar ve mevcut hali ile ekonomilerin nasıl aşırı tüketime sevk ettiği konularına değinilirken, çevresel riskleri azaltıcı yatırımların "yeşil ekonomi" ile nasıl karakterize edildiği, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA), Turkish Cargo, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Borusan Otomotiv BMW, Mercedes Benz Türk, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Sanofi Sağlık Ürünleri, Zorlu Enerji, Pekhan İnşaat, Acarsan Holding ve AEB Hukuk'un destek ve sponsorluğunda gerçekleşen 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile yeşil ekonomiye yön verildi.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, "Sürdürülebilir Kalkınmada Yeşil Ekonominin Önemi", "Dünyanın Yenilenebilir Enerjide Değişim ve Dönüşüm Süreci", "Kovid-19 ile Birlikte Kırılan Tedarik Zincirinde Yeni Dengeler, Değişen Mobilite Ekosistemi ve Dijital Geleceğimiz", "Otomobil Sisteminde Elektrifikasyon Dönüşüm", "Dijital Tarım ve Temel Gıda, Eko Turizmin Çevresel Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri", "Yeşil Mutabakat Küresel Ekonomide Dengeleri Nasıl Değiştirecek?" ile "Bankacılık ve Finans" gibi konu başlıkları ele alındı.

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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