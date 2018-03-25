5'inci Yılını Retrobüs'le Kutladı

Samsun'da kuruluşunun 5'inci yılını kutlayan ünlü bir alışveriş merkezi, Retrobüs müzik grubu ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Kuruluşunun 5'inci yılını nedeniyle kutlama programı düzenlenen Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), özellikle gençler tarafından sevilen Retrobüs müzik grubu tarafından konser verildi. Retrobüs grubu AVM'nin girişinde söyledikleri müzik ile ziyaretçileri karşıladı.

Piazza AVM'de böyle bir konser verdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Retrobüs kurucu ve solisti Fırat Şahverdi, "Öncelikle tüm konserlerimizde ve konuk olduğumuz mecralarda söylediğimiz gibi bilmenizi isteriz ki, taklitler asıllarını yaşatır. Ustaları anmak ve yaşatmak için buradayız. Biz bir trendiz geliriz geçeriz. Fakat onlar her zaman yaşayacaklar.

Ben 17 yaşındayken tamamen tesadüf eseri müziğe başladım. Arkadaşımın heves edip bir daha kullanmadığı yan flütünü ödünç istememle başladı her şey. Meğerse 17 yaşına kadar hiçbir şekilde farkına varmadığım bir müzik yeteneğine sahipmişim. Bu vesile ile yan flüt ile tanışmamı sağlayan söz konusu arkadaşa da selam etmek isterim. 'Retro' ve 'Büs' kelimelerini bir araya getirerek geçmişe yolculuk yapan bir araç oluşturmak istedik. Ustaları anan ve anıları yaşatmaya gayret gösteren, dinleyenleri eğlenceli bir şekilde zaman yolculuğu yaptırmaktan başka bir gayesi olmayan bir ekip olarak 'Amaç değil aracız' felsefemizi bu şekilde ismimize gizlemiş olduk" dedi.

Piazza AVM ekibi de, Retrobüs grubuna verdikleri konserden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN