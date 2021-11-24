5'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Tbmm Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. Boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda çocuk tesliminde icra ile teslim kaldırılacak. Borçlulara haczedilen malını satma imkanı verilecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen, İcra İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi, görüşülerek kabul edildi.

Teklifle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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