5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Tbmm Adalet Komisyonu'nda, 8 kanunda değişiklik öngören, 54 maddeden oluşan 5'inci Yargı Paketi kabul edildi. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, adli destek merkezlerine verilecek. Çocuk teslimleri okul-kreş gibi sosyal ortamlarda gerçekleşecek. İcra-İflas Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Borçluya hacizli malını satma imkanı verildi. Ayrıca, iş yoğunluğunu azaltmak amacıyla, İcra Daireleri Başkanlığı kurulacak.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 milletvekilinin imzasını taşıyan; 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşerek kabul etti.

Hükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecek. Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecek. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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