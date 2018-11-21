5'inci Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu Gerçekleştirildi

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumuna Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelerden 100'e yakın iş adamının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, milletvekilleri, dernek başkanları ve iş dünyasından kanaat önderleri katıldı.

Tekirdağ'da bir otelde gerçekleştirilen Forumda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren üretim yapan pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz. Dünyada artık ölçekler büyüdü. Ticareti üretimi tek başına yapmak yerine güçlerin birleştirilerek daha büyük bir sinerji ya da bizim kadim literatürümüzdeki gibi daha büyük bir bereket elde etmek mümkün. Türkiye'mizde de komşularıyla bulundukları yere göre bulundukları coğrafyaya göre bir takım birliktelikler formlar, organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de burada bugün beşincisini yaptığımız Trakya ve Balkanlar İş Formudur. Ümit ediyorum ki bu iş formu daha sonrasında daha büyük bir birlikteliğe daha sağlam organizasyon ve teşkilat yapısına kavuşur. Balkanlardaki diğer ülkeleri de bu iş formuna katmak bu platformun bir üyesi haline getirmek gerekiyor. Zamanla bunun olacağına inanıyorum. Trakya'mız Anadolu'muzun önemli bir parçası. Güzide bir köşesi. Trakya'mız devletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Bu coğrafyada beş yüzyılı aşkın bir süre birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşayacağız inşallah. Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez" ifadelerine yer verdi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise "Bu formun dolu dolu geçerek çok güzel bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. TRAKYAKA tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu her zaman sonuçlarıyla gündemimizde olacak. Yeni yapılanmayla beraber kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji bakanlığımıza bağlı olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde yoluna devem edecek. Bu kapsamda kalkınma ajansları sahip olduğu yerel bilgiyle ilgili, bölgelerinin yerel dinamiklerini tespit etme kapasitesini artırmak için katkılar sunuyor. Burada 5 farklı ülkeden iş dünyası insanlarının da bu foruma katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Trakya'nın gelişmesi kalkınması için çalışıyoruz"

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, "Trakya'nın gelişmesi kalkınması için çalışıyoruz. Trakya bölgesi ülkemizin Avrupa'ya Balkanlar'a açılan kapısı ve geçmişten gelen güçlü tarihi ve kültürel bağlara bağlı olması hasabiyle ve kalkınma ajanslarımızın misyonlarımızdan biri olan komşularımız ile ticarette ve iş bağlantılarına yönelik çalışmalara önem veriyoruz. Bugün burada bu amaçla bizler, 5'incisini düzenlediğimiz Trakya Balkan Uluslararası İş Formunda bu sebeple bulunmaktayız. 2014 yılının sonuna doğru çıktığımız bu yolculuktaki aramızda Balkanlardan ve Türkiye'den bu yolculukta çıktığımız 70-80 kişilik gurubumuz sonrasında Bulgaristan'da bir iş formu sonrasında burada başkanlarımın ve sayın valilerimizin katılımlarıyla bir iş formu yapmıştık 3'üncüsünü 4'üncüsünü Yunanistan'da Gümülcine'de hep beraber gitmiş orada balkanlardaki kardeşlerimizle buluşmuştuk. Biz Trakya olarak siz balkanlardaki kardeşlerimizle daha çok bir araya gelerek ticaret ve iş ortaklıkları hacmimizi büyüterek, Türkiye ile Balkanlar arasındaki iş birliğini geliştirmek, bunun yanı sıra kültürel ilişkilerimize ivme kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tekirdağ Türkiye'de önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi. Tekirdağ 11 ilçesi olan nüfus kayıt sisteminde de 1 milyon 5 bin 463 nüfusu olan bir şehir. Ben de Tekirdağ'ın ilk kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bin 751 gündür çalışıyorum. Allah kısmet ederse halktan aldığımız yetkinin dolmasına 135 günümüz kaldı. Bundan sonrasına halkımızı karar verecek. Bu bölgenin tamamı birçok vizyona sahip bölge" diye konuştu.

Toplantıdan sonra Lüleburgaz Dış Ticaret Okulunun sertifika töreni de yapıldı. - TEKİRDAĞ