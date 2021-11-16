5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri 19 Kasım'da sahiplerini bulacak

Türkiye Marka Zirvesi, 19 Kasım Cuma akşamı Maximum Group- Baynet İnşaat ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Zirvede 5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin de sahiplerini bulacağı organizasyona iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet, medya dünyasının zirvesindeki isimler katılacak.

19 Kasım Cuma akşamı Maximum Group- Baynet İnşaat ana sponsorluğunda gerçekleşecek Türkiye Marka Zirvesi'nde 5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri, sahiplerini bulacak. İş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet, medya dünyasının zirvesindeki isimlerin katılacağı zirve, "Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin" sloganı ile gerçekleşecek. Organizasyonun sunuculuğunu ise Kadir Çöpdemir ve Özge Ulusoy üstlenecek.

"ZİRVEDEKİ İSİMLER ARAMIZDA OLACAK"

Türkiye Marka Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, yaptığı açıklamada, "Dünya ve ülkemiz, maalesef zor dönemlerden geçiyor. Biz her yıl olduğu gibi Türkiye'nin global markaları ile yerel markalarını bir araya getirmek için çalıştık. Türkiye'nin kültürel markalaşmasına büyük katkılar yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan başta olmak üzere 85 marka, 67 gazeteci ve televizyon temsilcisi, 11 sanat temsilcisi ve cemiyet hayatının zirvedeki isimleri aramızda olacak" dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapan ana sponsor Maximum Group-Bynet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram ise, "Bizler Maximum Group olarak böylesine geniş kapsamlı ve Türkiye'nin en prestijli markalarının yarıştığı bir mecrada tüm markalarımız ile destek vermekten dolayı çok mutluyuz. 51 ülkeye ihracat yapan bir grup olarak ülkemize büyük değerler katan, alanında başarılı tüm markaları ağırlamak bizim için büyük onur olacak" diye konuştu.