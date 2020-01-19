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5'inci Tematik Kış Kampı başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış kamplarının 5'incisi başlıyor.

19.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:29
5'inci Tematik Kış Kampı başlıyor

Gençlik ve Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış kamplarının 5'incisi başlıyor.

Yüksek Öğrenim Yurtları'nda kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için 'da 5 gün boyunca sürecek olan "Uluslararası İlişkiler Kampı" düzenlenecek.

5'inci Tematik Kış Kampı açılış programı pazartesi günü saat 10.00'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Gölbaşı Yurdu'nda yapılacak olan Uluslararası İlişkiler Kampı'nda; Kars, Erzurum, Bartın, Konya, İstanbul, Antalya, Diyarbakır ve Muğla illerinden gelecek olan öğrenciler 5 gün boyunca misafir edilecek. 

Kampta 5 günlük program boyunca çeşitli aktivitelerin yanı sıra alanında uzman kişiler öğrencilerle buluşacak. Gençlere aynı zamanda Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanları da tanıtılacak.


Kaynak: DHA
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