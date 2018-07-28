İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacıyla Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 5'inci Özgürlük Filosu, Gazze sahillerine yaklaştı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde demirleyen 5'inci Özgürlük Filosu, Gazze sahillerine yaklaştı. Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komisyonu Başkanı Zahir El-Biyravi, yaptığı açıklamada 5'inci Özgürlük Filosu'nun planlanan programa göre Gazze'ye ilerlediğini söyledi. Biyravi, filonun Mısır sınırından doğuya doğru geçtiğini ve yarın akşam veya Pazartesi sabahı Gazze sahillerine ulaşacağını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden aktivistleri taşıyan filo, geçen hafta İtalya kıyılarından denize açılmıştı. Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme götürmeyi amaçlayan 5'inci Özgürlük Filosu'nu oluşturan 4 teknede toplam 45 kişi bulunuyor. - GAZZE