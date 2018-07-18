5'inci Özgürlük Filosu, Gazze İçin Yola Çıkacak

- 5'inci Özgürlük Filosu, Gazze için yola çıkacak

ROMA - İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 5'inci Özgürlük Filosu yarın İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıkacak.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze topraklarındaki Filistinlilere karşı sürdürdüğü ablukayı kırmak isteyen Özgürlük Filosu, Napoli limanından Palermo limanına ulaştı. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, 5'inci Özgürlük Filosu'nun son durağı olan İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo limanından yarın Gazze'ye doğru yola çıkacağını açıkladı. Özgürlük Koalisyonu açıklamasında, "'Filistin'e adil gelecek için' adı altında yola çıkan Filo, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi pek çok limanda durduktan sonra Gazze'ye doğru yolunu devam edecek" denildi.

Öte yandan, 20 Avrupa limanında demirleyen filo Gazze'deki İsrail işgalini anlatmak için bu ülkelerde önemli insanlarla bir araya geldi.