5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
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5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Sabri Güner (69), yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Sabri Güner (69), yaşamını yitirdi.

İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nde oturan Sabri Güner, akşam saatlerinde hava almak için 5'inci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Çevresine bakınan Güner, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Sabri Güner'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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