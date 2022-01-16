Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Y.E. (36), annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı.

ANTALYA'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Y.E. (36), annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı. Kalçası ve bacaklarında kırıklar olan Y.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olay dün saat 16.15'te, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki binanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E., dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada balkona gelen annesi H.E. ile anneannesi, Y.E.'yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Y. E., alt katın balkon demirine çarparak düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.E.'yi hastaneye götürdü. Kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Y.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Y.E.'nin geçen yıl bipolar bozukluk teşhisiyle bir hafta psikolojik tedavi gördüğü, sürekli kullandığı ilaçlar olduğu belirtildi.

Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber... 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Y.E. (36), annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı.

title