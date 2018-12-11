5'inci Kattan Düşen Yaşlı Adam, Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir apartmanın 5'inci kat penceresinden aşağı düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti.

Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındadaki dairesinde ikamet eden Ali Navruz, saat 20.00 sıralarında pencereden bakarken dengesini kaybedip aniden yere çakıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti.