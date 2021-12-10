İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün Göle ilçesinde meydana geldi. Göle ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Okan Atlı (28), 5'inci kattan düştü. İnşaat çevre duvarına çarpan Okan Atlı olay yerinde hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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