İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün Göle ilçesinde meydana geldi. Göle ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Okan Atlı (28), 5'inci kattan düştü. İnşaat çevre duvarına çarpan Okan Atlı olay yerinde hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.