5'inci Kattaki Tedbirsiz İşçi Cep Telefonuyla Görüntülendi

5'inci Kattaki Tedbirsiz İşçi Cep Telefonuyla Görüntülendi

Gaziantep’te hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5’inci katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

5'inci Kattaki Tedbirsiz İşçi Cep Telefonuyla Görüntülendi

Gaziantep'te hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5'inci katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde, inşaat işçisinin 5. katın köşesinde çalıştığı görülürken, hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması dikkat çekti. - GAZİANTEP

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