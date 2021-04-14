5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, öldü (2)
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5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralanan Yusuf Hassun, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralanan Yusuf Hassun, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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