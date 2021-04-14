5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
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5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

BURSA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun (5), beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

BURSA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun (5), beton zemine düşerek, ağır yaralandı. 

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde, 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriyeli Yusuf Hassun, iddiaya göre, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Hassun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 


5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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