5. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali

AK Parti ve MHP Hatay milletvekilleri, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenen İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ni ziyaret etti.

Numune Evler Mahallesi'nde kurulan festivalin 3. gününde AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Milletvekili Türkoğlu, yaptığı açıklamada, düzenlenen bu festivalin ilçenin kültür ve sanat alanındaki dokusunun tanıtılmasının yanı sıra büyük bir istihdam kaynağı oluşturan narenciyesinin de tanıtılması açısından son derece önemli bir etken olduğunu kaydetti.