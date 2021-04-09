5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama
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5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama

ADIYAMAN'da, 5 ilde telefonla aradıkları 27 kişiyi, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtıp, 387 bin lira dolandıran 5 şüpheli, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, 5 ilde telefonla aradıkları 27 kişiyi, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtıp, 387 bin lira dolandıran 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Van, Mersin, Ağrı, Giresun ve Mardin'de telefonla aradıkları 27 kişiye kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtan şüpheliler, kendi hesaplarına 387 bin lira gönderilmesini sağladı. Bu kişiler, daha sonra aradıkları şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak, polise başvurdu. Yapılan araştırmada, şüphelilerin telefonla aramaları Adıyaman'dan gerçekleştirildiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırmada, 27 kişiyi telefonla dolandıran kişilerin H.G., C.B., U.K.B., Y.A. ve M.F.K. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin kent merkezi ve Besni ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde çok sayıda telefon ve bir miktar para ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama
5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama
5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama
5 ilden 27 kişiyi dolandıran 5 şüpheliye tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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