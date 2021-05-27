5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
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5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'in müzeleri ile tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'in müzeleri ile tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 öğrenci başlarında öğretmenleri ile birlikte kente geldi. 4 gün sürecek gezi kapsamında öğrenciler, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep'te bulunan diğer müzeler, Hayvanat Bahçesi, tarihi mekanlar ve çarşıları gezdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen projede en önemli hususun gençlerin Doğu ve Güneydoğu'daki şehirleri tanıması olduğunu belirterek, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır genç nüfusun en fazla olduğu illerin başında geliyor. Bu anlamda batıdaki gençlerimizin Doğu'daki, Güneydoğu'daki şehirleri ve gençleri tanıması önemli. Buradaki gençlerimizin de misafirlerimizi tanımaları hem kendileri için hem ülkemiz için faydalı. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi dinledik. Öğrencilerimizin çok mutlu ve memnun olduklarını gördük. Misafirlerimizi Soylu Bakanımızın emaneti olarak gördük. Bizler de Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Kente İzmir'den ziyarete gelen öğrencilerden Zehra Sultan Kapıcı, Gaziantep'i yıllardır merak ettiğini ve ilk defa bu proje kapsamında ziyaret etme şansı bulduğunu söyledi. Gezi boyunca en çok Zeugma Müzesini beğendiğini aktaran Kapıcı, "İlk defa Gaziantep'e geliyorum. Gaziantep'i çok beğendim. Farklı kültürleri görüyor olmak gerçekten beni çok geliştirdi. Mozaik müzesini çok beğendim. Hep merak ediyordum. Özellikle Çingene Kız Mozağini çok merak ediyordum ve böylelikle görme şansım oldu. Bu imkanı bize sağlayan bakanlığımıza ve valiliklerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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