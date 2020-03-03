5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haber

5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

03.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:28
5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler