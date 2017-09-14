5 İlde Terör Operasyonu: 17 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 5 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital malzeme, örgütsel kitap ve doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile av tüfeği ve tabanca mermileri de ele geçirildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin aranmasının ise sürdüğü öğrenildi.



(Abdülaziz Baydilli/İHA)