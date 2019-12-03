5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:14

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Aralarında Banka Asya'ya destek için para yatırlanların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA