5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişinin adresini tespit etti. Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.