5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.
BİLECİK (AA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Bilecik'in Bozüyük, Iğdır'ın Tuzluca, Manisa'nın Köprübaşı, Sivas'ın Altınyayla, Hafik ve Zara ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri