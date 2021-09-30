5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

BİLECİK (AA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Bilecik'in Bozüyük, Iğdır'ın Tuzluca, Manisa'nın Köprübaşı, Sivas'ın Altınyayla, Hafik ve Zara ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor

Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Güzel Sözler Esra Erol Düm Tek Tek Prens William
Spor Balotelli Umut Meraş Abdullah Avcı Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:20:44. #1.17#