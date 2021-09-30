5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

BİLECİK (AA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Bilecik'in Bozüyük, Iğdır'ın Tuzluca, Manisa'nın Köprübaşı, Sivas'ın Altınyayla, Hafik ve Zara ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.