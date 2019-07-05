5 ilde acele kamulaştırma kararı

Rüzgar enerji santrallerinin yapımı amacıyla 5 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir ve Bursa'da tesis edilecek rüzgar enerji santrallerinin yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 5 ildeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ'da Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali, Bilecik'te Meryem Rüzgar Enerji Santrali, Balıkesir'de Şapdağı Rüzgar Enerji Santrali, Eskişehir'de Kartal Rüzgar Enerji Santrali ile Bursa'da tesis edilecek Taşpınar Rüzgar Enerji Santrali yapımı için, bu illerdeki bazı mahalle ve köylerde belirlenen taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA