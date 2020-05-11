5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak

5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak
11.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerinde hız kesmediklerini belirten Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geri kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 Bin Sosyal Konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Hüseyin İnan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:22:28. #1.15#
title