5 İlçeye Doğalgaz Geliyor

Toplantıda 5 ilçeye doğalgaz müjdesi geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2018 yatırım planına alınabilmesi için istediği meclis kararı ilçe belediye meçlilerinin ardından vatandaşların menfaati düşünülerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy birliğiyle kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıdan Manisa'nın 5 ilçesine doğalgaz müjdesi çıktı. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu'nun raporu doğrultusunda görüşülen gündem maddesi ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Doğalgaz'ın 2018 programına alınabilmesi için Saruhanlı, Kırkağaç, Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili meclis kararlarını almış. Hatırlarsanız geçen ay meclisimize gelmişti ve meclis kararı ile komisyona havale etmiştik. Komisyonumuz kendi arasında yaptığı görüşmelerde vatandaşımızın lehine karar almıştır. Bugünde bu kararlar konunun değerlendirilmesi talebi ile Büyükşehir Meclisi gündemine geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu 5 ilçemize doğalgazın gelebilmesi için hem İlçe hem de Büyükşehir meclisinden çıkacak kararı istiyor. Bu ilçelerimizde Büyükşehir'in ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında olan cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalar hem ilçe belediyelerimize hem de Büyükşehir Belediyesine büyük külfet getirecektir" dedi.

"Vatandaşlarımızın Menfaatleri Doğrultusunda Hareket Ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların menfaati doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, "İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın doğalgaza biran önce kavuşmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu 5 ilçemiz bir an önce hayırlısıyla doğalgaza kavuşur" diye konuştu. İlgili gündem maddesi Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Meclis üyeleri gündem maddesini oy birliğiyle kabul etti.

Manisalı Spor Adamının Adı Sümerpark'ta Yaşayacak

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yakın zamanda hayatını kaybeden Manisalı spor adamı Bülent Yelkenci'nin isminin Sümerpark'ta yapılan spor tesisine verilmesi teklifi görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bülent Yelkenci'nin adını Sümerpark içinde yapılmakta olan spor tesisleri kısmına Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Tesisleri adını vermeyi getirdik. İsmiyle inşallah yaşar. Orada da çok emeği olması nedeniyle bunu uygun gördük" dedi. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddesi oy birliği ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na sevk edildi.