5 il için zirai don uyarısı
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5 il için zirai don uyarısı

11.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:03
5 il için zirai don uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşmesiyle cuma gününden itibaren içerisinde Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 'zirai don' uyarısı yaptı.

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşmesiyle cuma gününden itibaren içerisinde Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 'zirai don' uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, 5 il için zirai don uyarısı yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden başlayarak 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Batı Karadeniz Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük illerinin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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