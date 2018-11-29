5 İl İçin Meteorolojik Uyarı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olabileceğinin tahmin edildiğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde beklenilen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren 1 Aralık Cumartesi öğle saatlerine kadar zaman zaman etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli olacağı (30-60 kg/metrekare) tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR