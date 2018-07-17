5'i Çocuk 12 Kayıp Şahıs Bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması" ile 18 yaşından küçük 5 çocuk ve 7 yetişkin olmak üzere toplamda 12 kayıp şahıs bulundu. Okulların tatil olduğu dönemlerde, özellikle yaz aylarında eğitim ve öğretimin sona ermesiyle birlikte çocukların büyük bir bölümünün evlerinde, oyun alanlarında, caddelerde, sokaklarda, tatil yörelerinde zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Çocuklarımız Güvende-2 uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması ve yaşanabilecek suistimallerin önüne geçilmesi, ailelerince veya resmi kurumlarca haklarında kayıp müracaatı ile aranan, özellikle yaşı küçük şahısların bir an önce bulunarak ailelerine veya kurumlarına teslim edilebilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde uygulama gerçekleştirildi. Sabah, çocuk park ve bahçeleri ile denize kıyısı olan illerde plajlar ve çevresinde yer alan umuma açık yerlerde, akşam vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerde, gece sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi umuma açık eğlence merkezleri ve dinlenme yerlerinde denetlemeler yapıldı. Yapılan uygulamada 18 yaşından küçük 5 çocuk ve 7 yetişkin olmak üzere toplamda 12 kayıp şahıs bulundu. Çocuklar Güvende-2 Uygulaması kötü niyetli kişilerin istismarına uğramadan çocuklarına kavuşan aileler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

(Caner Ünver/İHA)