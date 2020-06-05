5 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
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5 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 5 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 5 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 5 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

5 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
05.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 5 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 5 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 5 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

5 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 57.829 test yapıldığı ve 930 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1.622 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 5 Haziran

5 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 168.340 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.648'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 592, toplam entübe hasta sayısının ise 269 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 133.400 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.267.412 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. "

İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020

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Kaynak: Tamindir

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