5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne Doğru

Sivas'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kardeşler Tepesi mesire alanında çevre temizliği yapıldı.

Mesire alanına gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, burada piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, yaptığı konuşmada, insanların en büyük sorumluluklarından birisinin çevreyi korumak ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Artan nüfus ve sanayileşmeyle beraber çevreyi kirleten etkenler çok daha arttığını belirten Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğini sadece yeşilin kaybolması olarak düşünmemek lazım sera, sera gazları küresel ısınma nesli tükenen hayvanlar bunlar konusunda da duyarlı olmamız gerekir. Biz de bugün çevre konusunda farkındalığı artırmak adına arkadaşlarımızla beraber Kardeşler Ormanına geldik, burada temizlik yapacağız. İnsanların çevre ve doğayla iç içe yaşarken gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilincinde olması gereklidir.".

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da 5 Haziran Dünya Çevre Gününün çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktararak, "Bugün burada piknikçilerin bırakmış oldukları atıkları toplayarak kamuoyuna bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.

Etkinlikte en çok çöp toplayan kişiye gram altın hediye edildi.