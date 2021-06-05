5 Haziran Dünya Çevre Günü
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5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre Günü
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanlığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

AK Parti Batman İl Başkanlığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Atatürk Parkında İl Başkanı Akif Gür ve üyelerinin katıldığı etkinlikte basın açıklamasını AK Parti Batman İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Suat Konaç okudu.

AK Parti iktidarları ile şehirlerin 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluştuğunu kaydeden Konaç, Batman'ın da temiz ve yaşanabilir bir çevre için bir çok eser ve hizmetlerden yararlandığını aktardı.

Konaç, şunlar söyledi:

"Bu amaçla, toplam 255 bin metrekarelik 3 millet bahçesi, 2 atık su arıtma tesisi, hava kalitesi izleme istasyonu, 2 ambalaj atığı geri kazanım, 3 ambalaj atığı toplama ve ayırma, 2 atık yağ geri kazanım, tehlikeli atık geri kazanım, 3 tehlikesiz atık geri kazanım tesisini Batman şehrimize kazandırdık. Bunun yanında kentsel ve yerinde dönüşümle ve daha çevreci bir anlayışla dizayn edilen sosyal konutlar, yeşil ve sosyal donatı alanlarına ayrılan hazine arazileriyle Batmanımız geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir."

5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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