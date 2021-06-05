5 Haziran Dünya Çevre Günü

AK Parti Rize Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanı Murat Sadettin Türüt, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Rize Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanı Murat Sadettin Türüt, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türüt, mesajında, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde çevrenin ve temiz havanın öneminin çok daha net bir şekilde ortaya çıkıtını belirtti.

Çevreye önem veren bir hareket olduklarını vurgulayan Türüt, 19 yıldır yeşil alanların artırılması için büyük çaba harcadıklarını aktardı.

Türüt, Millet Bahçeleri Projesini hayata geçiren Türkiye'nin, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi'ni hızla gerçekleştiren, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelindiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127'den 519'a ulaştıran ve 2023'te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti gerçek anlamda çevreci kimliğini gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. Şehirlerimiz bu dönemde daha önce görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Partimizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir."

Rize'de de bir çok projenin hayata geçirildiğine değinen Türüt, "AB fon destekli Rize Belediyesi IPA su şebekesi çalışması, çay tarımı bölgesi olan Rize'de sıfır atık ve geri dönüşüm amaçlı oluşturulan çay çöpü enerji santrali ve çevreci mangal kömürü tesisleri ile Türkiye genelinde devam eden millet bahçesi projesi tüm bunların paralelinde Rize'de de devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Türüt, dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek."

İklim değişikliğinin, bir süredir mücadele ve uyum çalışmaları ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alınan en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir. Yüreklerimizde hissettiğimiz bu sorumlulukla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre gönüllüsü Cemrelerle birlikte çok güçlü bir mesaj veriyoruz. Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillerimize yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı