5 Haziran Dünya Çevre Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre Günü
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Van İl Başkanlığı adına açıklamayı Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas yaptı.

Oflas, partisinin devasa alanlarda halka hizmet sunduğu belirtti.

AK Parti'nin millet bahçeleri ve birçok büyük projesi rahat ve sağlıklı yaşam kalitesini yükselttiğini kaydeden Oflas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rahat aldığımız her bir nefesimizi temiz bir çevre sayesinde soluyoruz. Çevre tüm canlılara aittir. Doğal, sağlıklı ve temiz bir çevre insanoğlunun ve tüm canlıların rahat bir nefes almasını sağlar. Temiz çevre bilincine sahip olmak tüm herkesin ilk öncelikli görevidir. Bu anlamda sağlıklı yarınlarımız ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız temiz bir çevre olsun. AK Parti iktidarımızın hizmete sunduğu barajlar, göletler, ormanlar, katı atık tesisleri, biyolojik tesisler, mavi bayrak plajları millet bahçeleri ve daha sayabileceğimiz hizmetler temiz ve güvenli bir çevre olmasına vesile olmuştur. Van'da çöp dağlarının tarihe karıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın nefes alacağı alanlar oluşturulmaya devam ediyor. AK belediyelerimizin de hayata geçirdikleri millet bahçeleri ve parklar bunun en somut göstergesidir. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan İleri Biyoloji Atık Tesisinin açılışı yapılacak. Bununla birlikte artık Van Gölü nefes alacak. Kirlilikten kurtulacak."

Oflas, tüm kesimleri çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Şevval Sam Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 Haziran Dünya Çevre Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 15:18:23. #1.13#

title