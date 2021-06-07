"5 Haziran Çevre Günü" kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullar ödüllendirildi
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"5 Haziran Çevre Günü" kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullar ödüllendirildi

'5 Haziran Çevre Günü' kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullar ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediyesince çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Geleneksel Atık Pil Toplama ve Okullar Arası Bitkisel Yağ Toplama yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Ortahisar Belediyesince çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Geleneksel Atık Pil Toplama ve Okullar Arası Bitkisel Yağ Toplama yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendirildi.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullara ödüllerini, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç verdi.

Ödül töreninde konuşan Genç, özellikle atık pillerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle doğaya çok büyük zararlar verdiğini belirterek, kullanılmış 1 atık pilin 4 metrekare alanı zehirlediğini söyledi.

Toplanan atık piller sayesinde toprakların ve suların zehirlenmekten kurtarıldığını ifade eden Genç, 28 okulun katıldığı yarışmada toplam 1522,5 kilogram atık pil toplandığını aktardı.

Genç, ilçede 2020 yılında cami, kamu kurumu, eczane ve işletmelerden toplam 2 bin 130 kilogram atık pil toplandığını da vurguladı.

Bitkisel Atık Yağ Yarışması'nda da dereceye giren okulları tebrik eden Genç, 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğine dikkati çekerek, belediye tarafından her yıl ortalama 100 ton bitkisel atık yağın toplatılarak, ortalama 100 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önlendiğine vurgu yaptı.

Geleneksel Atık Pil Toplama Yarışması'nda Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 565 kilogramla birinci, Ayfer Karakullukçu İlkokulu 210 kilogramla ikinci, Yeşiltepe İlkokulu 124 kilogramla üçüncü oldu.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda ise Tevfik Serdar Anadolu Lisesi 463 kilogramla birinciliği, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi 340 kilogramla ikinciliği, Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 295 kilogramla üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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