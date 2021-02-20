5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ermenek'te sessizlik hakim
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5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ermenek'te sessizlik hakim

20.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:18
5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ermenek'te sessizlik hakim

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 günlük sokağa çıkma yasağı kararından sonra ilçede denetimler sıklaştırılırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 günlük sokağa çıkma yasağı kararından sonra ilçede denetimler sıklaştırılırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

İlçe merkezinde emniyet ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini artırırken, jandarma ekipleri de gittikleri köylerde vatandaşları uyarıyor. Vefa Sosyal Destek ekipleri ve belediyeye başvuranların ihtiyaçları yetkililerce karşılanıyor.

Kontrol merkezlerini ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenek İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla ilçede 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlattı.

Hayvansal üretim yapan çiftçiler ve üreticiler hariç tüm bağ bahçe ile uğraşanlara da mevsimsel şartlar göz önüne alınarak kısıtlama getirildiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde geçen hafta günlük vaka sayısı 5'lerdeyken bu hafta önlenemeyen bir yükseliş gerçekleşti. Bizi bu karara almaya zorlayan da bu artış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 Mart'taki normalleşme sürecine dahil olabilmek hem vatandaşlarımızı hem esnaflarımızı normalleşme sürecine dahil edebilmek için böyle bir karar almaya mecbur kaldık. İlçe merkezine giriş ve çıkış ile diğer il, ilçelerden ilçemize ve köylerimize giriş çıkışların yasaklandı. İlçe merkezinde ve köyler arasında cenaze, taziye, akraba ziyareti, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret yapılamayacak. Karantina süresince vatandaşlar zorunlu haller dışında ikametlerinden çıkmayacak. Ermenek'te ikamet edip diğer ilçelere veya il merkezinde çalışan kamu personelinin de karantina kuralarına uymaları esastır."

Zorlu, ihtiyacı olan vatandaşların 112 hattı üzerinden taleplerinin Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacağını vurguladı.

Salgından en çok etkilenen esnafların su borçlarının silinmesi, elektrik faturalarına ve gıda desteği gibi uygulama yaptıklarını anlatan Zorlu, "Bu kapsamda her meskenimize 20 ton ücretsiz su hibe ettik. Şu anda bu salgınla mücadele için maske temizlik ve sosyal mesafeden başka geçerli bir formül yok. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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