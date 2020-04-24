5 gündür kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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İbrahim Ay, Eymir, Sinop, Güncel, Haber

5 gündür kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta 5 gün önce kaybolan 5 yaşındaki otizm hastası İbrahim Ay'ı arama çalışmaları sürüyor.

24.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06
5 gündür kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta 5 gün önce kaybolan 5 yaşındaki otizm hastası İbrahim Ay'ı arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin ikiz çocuklarından biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim'in kaybolduğunu fark eden Ay çiftinin, durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından çocuğun bulunması için görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve AFAD ekipleri, 5 gündür köyde arama yapıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve bölgede daha önce arama çalışması yapan avcı Ramazan Ünlütürk, "Daha öncede avlanmak için geldiğimiz için bölgeyi bildiğimiz için arama çalışmalarına katıldık. Burada da kaybolan kardeşimizi aramak için 4-5 gündür uğraşıyoruz. Şu ana kadar bir ip ucu bulamadık. Bulma yönünde aramalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir bulguya ulaşacağız. Bölgede vahşi hayvanların da olduğu görülmekte ve bilinmekte. Zaman zaman havanın bozduğunu görüyoruz. Sisli hava durumları oldu. 2 gündür hava güzel. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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