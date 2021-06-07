5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu
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5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu

5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden 5 gündür kayıp olan Sami Karaman sağ salim bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden 5 gündür kayıp olan Sami Karaman sağ salim bulundu.

2 Haziran Çarşamba günü, 'Eskişehir'e doktora gidiyorum' diyerek Sivrihisar'ın Dinek mahallesindeki evinden ayrılan ve kendisinden 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sami Karaman bulundu. Karaman'ın bulunması büyük endişe yaşayan ailesini rahatlattı.

Sami Karaman'ın, Eskişehir'deki işi bittikten sonra çobanlık işi bulduğu Ankara'nın Polatlı ilçesi Üçpınar mahallesine gittiği öğrenildi. Karaman'ın, telefonundaki arıza nedeniyle ailesine haber vermeden çobanlık yapmaya gittiği, iş için gittiği Üçpınar mahallesindekilerin gazetede fotoğrafını görünce Sami Karaman'ın ailesine haber verildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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