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5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.

13.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10
5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

1. Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.


Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Yeşilkent Sentetik Sahası'nda oynanması gereken Akpınarspor-Pazaryerspor ve Bozüyük İçköyspor-Yeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3'üncü haftasında oynanması gereken Söğütspor-Bozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.


Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası'nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt'te de çalışmalarına bugün başlanıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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