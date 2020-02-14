5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan şahıs evine ölü bulundu.

14.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:48
5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

'ta 5 gündür alınamayan şahıs evine ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Özdemir Mahallesi Hisarkapı Ulu Yolu Sokak'ta yaşayan Şenses'den (42) 5 gündür haber alamayan il dışındaki yakınları eve geldi.

Kendilerindeki anahtar ile eve giren yakınları Şenses'i hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şenses'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Şenses'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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