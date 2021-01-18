5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (4)
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5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (4)

18.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:28
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (4)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valiliği'nden, Doktor Uğur Tolun'un ölü bulunmasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği'nden, Doktor Uğur Tolun'un ölü bulunmasının ardından yazılı açıklama yapıldı. 14 Ocak günü arama çalışmalarının başladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yakınları tarafından 13 Ocak günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ve haber alınamadığı ihbarı yapılan Dr. Uğur Tolun'un cep telefonu sinyali ve diğer edinilen bilgiler doğrultusunda derhal arama faaliyetlerine başlanmıştır. Olabilecek bütün ihtimaller değerlendirilmek suretiyle, Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 70 araç, 5 drone, arama köpekleri, 1 bot ve 218 personelin katılımları ile geniş bir bölgede arama ve tarama faaliyeti yürütülmüştür. 14 Ocak günü sabahı başlatılan, arama yapılan arazinin ve mevsim şartlarının olumsuzluğuna rağmen, Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim, denetim ve bizzat katılarak devam ettirilen çalışmalar neticesinde ilimiz Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan sazlık alanda kendine ait araç ile kaza yaptıktan sonra, su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun'un burada vefat ettiği anlaşılmıştır. Dr. Uğur Tolun'un vefatından dolayı duyduğumuz üzüntümüzü belirtiyor, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiası ile bütün sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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