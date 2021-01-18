5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)
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5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)

18.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:39
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen kamyonetinde ölü bulunmasının ardından, polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen kamyonetinde ölü bulunmasının ardından, polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Doktor Tolun'un cenazesi morga kaldırılırken, aracın menfezden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.


5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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