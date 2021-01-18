5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen kamyonetinde ölü bulunmasının ardından, polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen kamyonetinde ölü bulunmasının ardından, polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Doktor Tolun'un cenazesi morga kaldırılırken, aracın menfezden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ