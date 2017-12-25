5 Günde Şekeri Bırakın





Şeker her ne kadar bizi mutlu ediyor görünse de, vücudumuzun dışardan şeker alımına ihtiyacı yok; çünkü halihazırda tükettiğimiz tahıllarda, meyve ve kuru baklagillerde şeker mevcut.



Peki ama küçüklüğümüzden itibaren sahip olduğumuz en az diğer bağımlılıklar kadar mühim olan şeker bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?



İşte 5 günde şekeri bırakmanızı sağlayacak 10 önerimiz:



1. Kendinize 5 gün boyunca şeker yemeyeceğinizi söyleyin



5. gün şekeri bırakma konusunda harika bir dönüm noktasıdır. Çünkü 5. günden itibaren baş ağrısı, duygu değişimleri, gerginlik gibi belirtiler git gide azalır. Şekersiz bir yaşam sürebildiğinizi görebilmek için 5 gün kuralına sadık kalın!



2. Gazlı içeceklerden uzak durun



Gazlı içecekler şekerle doludur. Örneğin bir bardak kolada yaklaşık 10 çay kaşığı şeker bulunur, ki bu da önerilen günlük şeker alımından oldukça fazla. Bunun yerine, maden suyu, su gibi sağlıklı alternatifleri tercih edin. Bu seçenekler kulağınıza sıkıcı geldiyse; içeçeklerinize bir dilim kesilmiş taze meyve ilave etmeye ne dersiniz?



3.Daha güçlü beslenin



Canımızın şeker istediği zamanlar daha çok aç hissettiğimiz zamanlardır. Protein ve yağ yönünden daha güçlü beslenirseniz, tokluk hissiniz sayesinde şekerin yokluğunu daha az hissedeceksiniz.



4. Etiketlere göz atın



Eğer ürünleri etiketlerini incelemeden alırsanız, farkında olmadan bolca şeker tüketebilirsiniz. Bunun için, örneğin, almayı düşündüğünüz bir sosu diğer marka soslarla karşılaştırın. Böylece hem içerisindeki şeker miktarını öğrenir hem de en az şekere sahip olanı bulmuş olursunuz.



5. Şeker ölü bir besindir



Beyaz şeker, sırf glikozdan meydana gelir. Vitamin, protein ve mineraller bulundurmaz. Bu sebeple, hiçbir besin değeri olmayan rafine şeker yerine, daha uzun süreli yarar sağlayan tam tahıllı beslenmeyi öneriyoruz.



6. Siz siz olun açken alışverişe çıkmayın



Marketler bize inanılmaz bir çeşitlilik sunarken halihazırda seçim yapmakta zorlanırız. Buna bir de açlık hissi eklenirse, sepetimize giren ürünlerin sayısı git gide artacaktır. En iyisi, alışveriş yaparken tok olmak!



7. Paket servislere dikkat!



Diyelim ki dolabımız boş, bir şeyler pişirecek ya vaktimiz yok ya da sadece istemiyoruz; bu durumda paket servis siparişinde bulunmak aklımızdan geçiyor. Peki ama sipariş ettiğimiz yiyeceklerin içeriğinden ne kadar eminiz? Mesela pizzalarla gönderilen soslar ne kadar masum? O yüzden dikkat! Siparişte bulunduğumuz yerin bize sağlıklı yiyecekler gönderdiğinden emin olalım!



8. Günlük tutmak fayda sağlayabilir



Şekerden kurtulmayı kafanıza koymanıza rağmen, şekeri bıraktığınızın 3. günü, şeker arzunuz bir anda çok yükseldi ve stresli bir mücadele içerisine girdiniz. Bu durumda günlük tutmayı deneyebilirsiniz. Böylece, ani şeker krizlerinizde buraya alacağınız notlara her defasında göz gezdirir, daha önceden atlattığınız anların listesini görüp motive olabilirsiniz.



9. Çay şekeri yerine bir diğer seçenek: bal



"Hayııııııııır, bu işin çayıma geleceğini biliyordum."



Ne yazık ki, şekeri bırakmak deyince, kahvenize veya çayınıza ekleyeceğiniz şekeri de kastediyoruz. Bu sıcak içeceklerinize ekleyeceğiniz şekeri birden kesmek ağızda sevmeyeceğiniz tadlara neden olabilir. Bu yüzden, içeceklerinize eklediğiniz şekeri azar azar kesmeyi deneyin. Zaman içerisinde emin olun şekersiz tada alışmak kaçınılmaz olacak.



10. Tatlı olarak seçimlerinizi değiştirin



Artık şerbetli tatlılar olmadığına göre, tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz diğer alternatiflere bakalım. Gün içerisinde yiyeceğiniz iki parça bitter çikolata, size canlılık ve zindelik katarken şeker isteğinizi de bastırmış olacak. Bunun yanı sıra gün kurusu kayısı da iyi bir seçenek...



Başta uzun gibi görünen 5 günün ardından, şeker bağımlılığından hızla kurtulmaya başladığınızı unutmayın.



Mutlu ve sağlıklı kalmanız dileğiyle!



Seda Kabil\ PembeNar Özel