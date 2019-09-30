5 günde 53 bin 733 kişiyi ağırladı

30.09.2019 10:24

TÜYAP tarafından düzenlenen "Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" 5 günde 53 bin 733 kişiye ev sahipliği yaptı.



TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ovaları, yaylaları ve bereketli toprakları ile tarım sektörünün önemli ihracat kapılarından biri olan Samsun, yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırladı. 10 bin metrekare kapalı 40 bin metrekaresi açık olmak üzere toplamda 50 bin metrekarelik alanda 83 katılımcı firma ile kapılarını ziyaretçilerine açan fuar, 5 günde 53 bin 733 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.



İş görüşmeleri, ön anlaşmalar ve gerçekleşen satın almalar



Artvin'den Sinop'a, Yozgat'tan İzmir'e kadar özellikle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere 30'un üstünde şehirden Samsun 5. Tarım Fuarı'nı ziyaret etmeye gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetleri hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirerek bayilik ve mal alımı konusunda önemli iş bağlantıları kurdu. Fuar süresince önemli satın almalar gerçekleştirildi. Fuar sektör temsilcileri başta olmak üzere ziyaret eden çiftçilerden katılımcı firmalara birçok kesimin memnuniyetini kazandı.



Bölgenin ihracatı canlanacak



Samsun 5. Tarım Fuarı, 10 ülkeden yaklaşık 70 aşkın alım heyeti ağırladı. Fuar yoğun ikili iş görüşmeleri ile ihracata yön verecek iş bağlantıları sağladı. Cezayir, Irak, Lübnan, Sudan, Umman, Gürcistan, Romanya ve İtalya'dan fuara gelen ziyaretçiler; enerji dönüşüm sistemleri, danışmanlık hizmetleri, tarımsal mekanizasyon sistemleri, hayvancılık tesisleri, hayvancılık makine ve ekipmanları, traktör, zirai ilaçlar, seracılık, tohum-fide, sulama sistemleri, hırdavat firmaları ile önemli görüşmeler ve satın almalar geçekleştirildi.



Fuarın Onur Konuğu: Vezirköprü



25–29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, Vezirköprü ilçesi bu yıl fuarın "Onur Konuğu" oldu. Fuarda Vezirköprü tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Vezirköprü'ye özgü ikramlar da ziyaretçilere tattırıldı. Fuarda ayrıca Vezirköprü Tarım Paneli de gerçekleştirilerek Samsun'da kenevir yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler ziyaretçilere sunuldu.



Etkinliklere yoğun ilgi



Fuarda tarım sektörüne ilişkin konferansların da yer aldığı, alanında uzman akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcileri bölge için önem arz eden konularda seminerler verdi. "Samsun'da Kenevir Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri", "Arıların ilginç Yaşamı", "Süt Hijyeni ve Peynir", "Ziraat Odaları İşlev ve Faaliyet Alanları", "Fındıkta Bitki Besleme ve Zararlı Mücadelesi" gibi konularda konferanslar verildi.



Ziyaretçilerin memnun bir şekilde ayrıldığı fuar, gelecek yıl 9-13 Eylül 2020 tarihlerinde de konuklarını ağırlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA