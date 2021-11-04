5 günde 150 şikâyeti çözdüler

Facebook, Twitter ve Instaram'da "Bucasarimasa" kullanıcı adıyla vatandaşlarla iletişim kuran merkez, sadece 5 günde 150 şikâyetin çözümüne aracılık etti.

Bucalıların yerel yönetimlerle ilgili taleplerine büyük önem veren Buca Belediyesi'nin Sarı Masa Çözüm Merkezi, belediyenin internet sitesi, e-posta ve yüz yüze başvuruların ardından sosyal medya üzerinden de öneri ve şikâyetleri kayıt altına almaya başladı. Bu sayede hemşehrilere 7 gün 24 saat hizmet veren merkezin sosyal medya hesapları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta başından itibaren aktif hale gelen hesaplardan gelen talepleri ilgili birime aktaran Sarı Masa Çözüm Merkezi, 150 konunun çözüm kavuşturulması için köprü görevi gördü. Vatandaşlar, talep ve şikâyetlerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyarken, gelen taleplerin ağırlıklı olarak park ve bahçe düzenlemeleri, temizlik ve fen işleriyle ilgili olduğu belirtildi.

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