5 gün önce "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazılı not bırakıp gitti
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5 gün önce "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazılı not bırakıp gitti

5 gün önce 'Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin' yazılı not bırakıp gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bırakıp ortadan kayboldu.

Antalya'da 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bırakıp ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi, kızlarının tehdit aldığını iddia edip, aradığını düşünürken bu sabah saatlerinde Melisa'nın çekip gönderdiği "Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim" deyip evlenme cüzdanını gösterdiği videoyla şok oldular.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Melisa Nacak'tan haber alamayan ailesi kayıp ilanı verdi. Genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin?" yazılı notlar bırakarak sırra kadem bastı. Melisa'nın kaybolmadan 1 gün önce de evden ayrılıp, daha sonra babasını arayarak kendisini almasını istediğini söylediği öğrenildi. Genç kızın babası ise kızını alıp eve getirdi. Melisa, ertesi gün yeniden ortadan kayboldu. Aile, genç kızın tehdit aldığını iddia etti. Genç kızın hayatından endişe duyan aile, Melisa'nin evden ayrılmadan önce duvarlarda mesaj niteliğinde bir takım notlar bıraktığını söyledi. Bu yüzden torununun hayatından endişe duyduklarını belirten, gözü yaşlı babaanne Gülsüm Nacak, "Torunum Perşembe günü evden çıkmış, benim haberim yok. O esnada annesi teyzesine gitti. 5 gündür torunum kayıp. Cuma günü babası eve getirdi, durgundu. Götüren kişi Antalya'ya bırakmış. Babası getirdi, kucağıma aldım. Neden bize derdini anlatmadın diye, hiç seslenmedi. Hiç tepki göstermedik, sevdik. Cumartesi sabahı amcası telefon etti. 'Anne, Melisa yokmuş' diye. Aradık yok, akşam saat 7 gibi kayıp. Babasına, kaçmadan eve getirdiği zaman 'baba ben sevmiyorum, okuyacağım' demiş. Babası da sen ne dersen o demiş. Ben hayatından endişe ediyorum. Yavrum dön evine dayanamıyorum, prensesim, gözbebeğim dön evine" diye konuştu.

"BU BENİM KIZ KARDEŞİMİN DÜŞÜNECEĞİ ŞEYLER DEĞİL"

Kardeşinin evden çıkmadan odasında duvarlara bazı notlar bıraktığını belirten abi Ahmet Nacak, "Sonradan gördük yazıyı, nasıl ölmek istersin diye, kendi el yazısıyla yazmış. Bizim ailenin en zeki kişisiydi. Bize hiç belli etmedi, biz mi kör olduk, ya da biz görmeyelim diye, üstünü mü kapadı ya da farklı düşünceleri mi vardı bilemedik" diye konuştu.

"TEHDİT EDİLDİ BENİM TORUNUM"

Torununun sevdiği birisi olmadığını ve tehdit edildiğini söyleyen 70 yaşındaki anneanne Sevim Çüncü ise, "Sevdiği biri var da kaçmış değil ki. Tehdit edildi benim torunum. Evimizin neşesi Melisa, lütfen ara. Anneni, babanı, dedeni hangimizi arayabilirsen fırsat yakala ara. İyi misin, kötü müsün haber ver, eve dön" şeklinde konuştu.

MELİSA'DAN ŞOK VİDEO: "BEN EVLENDİM, RAHAT BIRAKIN"

Ailesi gece gündüz Melisa'yı ararken, bu sabah saatlerinde gelen video ile şok oldu. Melisa tarafından çekilen videoda kaçırılmadığını söyleyen Melisa, evlendiği bilgisini de ailesiyle paylaşıp rahat bırakılmak istediğini anlattı. Melisa, evlilik cüzdanını da gösterdiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Her yerde beni arıyorsunuz, biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. Kanıtım var. Lütfen artık bizi rahat bırakın, aramayın. Vazgeçin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Demirci/İHA)

5 gün önce 'Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin' yazılı not bırakıp gitti
5 gün önce 'Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin' yazılı not bırakıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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