5 gencin elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuğu

ANKARA'da 5 gencin bir elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi.

ANKARA'da 5 gencin bir elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi.

Ankara'da bir araya gelen 5 arkadaş aynı anda tek bir elektrikli scooter'a bindi. 4 genç elektrikli scooter üzerinde ayakta bulunurken, 5'inci kişinin ise arkadaşlarının omzuna çıktığı görüldü. 5 gencin bu şekildeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi. Yoldan geçen bir sürücü, cep telefonu ile gençlerin bu yolculuğunu kaydederek, Öyle olmaz. 6, 7 kişi daha bindirin diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı